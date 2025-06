Escapades nature atelier vannerie, tresser l’osier brut et créer de jolis objets déco Centre EDEN Cuisery 30 juillet 2025 14:00

Saône-et-Loire

Escapades nature atelier vannerie, tresser l’osier brut et créer de jolis objets déco Centre EDEN 126, rue de l’église Cuisery Saône-et-Loire

Tout public, à partir de 12 ans, en dessous obligatoirement accompagné d’un parent aidant.

Venez découvrir l’art ancestral de la vannerie lors d’un atelier convivial. Au programme initiation à la manipulation de l’osier brut, découverte des techniques de base du tressage, et réalisation de petits objets décoratifs (suspensions, boules tressées, mini panier…) Vous apprendrez à reconnaitre un bon brin d’osier, à le préparer, puis à le tresser avec patience et créativité. Chaque geste est une invitation à ralentir, à renouer avec le travail manuel et le plaisir de créer de ses mains.

Sur réservation. Nombre de places limité.

Visite de l’espace muséographique incluse. .

Centre EDEN 126, rue de l’église

Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 08 00 eden71@saoneetloire71.fr

