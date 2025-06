Escapades nature Initiation à l’art du Kokedama Centre Eden Cuisery 18 juillet 2025 11:30

Escapades nature Initiation à l'art du Kokedama Centre Eden 126, rue de l'Eglise Cuisery Saône-et-Loire

2025-07-18 11:30:00

2025-07-18 12:30:00

2025-07-18

2025-08-07

À partir de 9 ans.

Découvrez l’art végétal japonais du kokedama. Maîtrisez la technique pour créer vos propres créations végétales uniques des plantes poussant dans des sphères de terre et de mousse. Un moment de création et de détente pour sublimer votre intérieur. Idéal pour reconnecter avec la nature et explorer une technique originale et apaisante !

Les enfants doivent être accompagnés par un adulte.

La visite de l’espace muséographique est incluse. .

Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 08 00 eden71@saoneetloire71.fr

