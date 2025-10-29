Escapades nature « L’aventure fossiles » Centre EDEN Cuisery
Escapades nature « L'aventure fossiles » Centre EDEN Cuisery mercredi 29 octobre 2025.
Escapades nature « L’aventure fossiles »
Centre EDEN 126, rue de l’Eglise Cuisery Saône-et-Loire
Tarif : 11 – 11 – EUR
Début : 2025-10-29 10:00:00
fin : 2025-10-29 15:00:00
2025-10-29
Activité en extérieur et en intérieur. A partir de 7 ans.
Partez à la quête des fossiles et réalisez des moulages. Un diaporama vous aidera à mieux comprendre les origines des fossiles.
Prévoir le pique-nique. Sur réservation. Nombre de places limité. Tous les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.
Visite de l’espace muséographique incluse. .
Centre EDEN 126, rue de l'Eglise Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 08 00 eden71@saoneetloire71.fr
