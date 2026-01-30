Escapades nature les ailes des étangs Argent-sur-Sauldre
Escapades nature les ailes des étangs
Etang du Puits Argent-sur-Sauldre Cher
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-03-14 09:30:00
fin : 2026-03-14 12:00:00
2026-03-14
Une danse, des chants, chaque oiseau y va de tout son talent pour trouver l’âme sœur.
Cachés parmi les roseaux ils sont quand même observables pour des yeux aguerris.
Par Sologne Nature Environnement 6 .
Etang du Puits Argent-sur-Sauldre 18410 Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 76 27 18
English :
Dancing, singing, each bird uses all its talent to find its soul mate.
L’événement Escapades nature les ailes des étangs Argent-sur-Sauldre a été mis à jour le 2026-01-30 par OT SAULDRE ET SOLOGNE