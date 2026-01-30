Escapades nature les ailes des étangs Argent-sur-Sauldre

Escapades nature les ailes des étangs

Etang du Puits Argent-sur-Sauldre Cher

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 09:30:00

fin : 2026-03-14 12:00:00

Date(s) :

2026-03-14

Une danse, des chants, chaque oiseau y va de tout son talent pour trouver l’âme sœur.

Cachés parmi les roseaux ils sont quand même observables pour des yeux aguerris.

Par Sologne Nature Environnement 6 .

Etang du Puits Argent-sur-Sauldre 18410 Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 76 27 18

English :

Dancing, singing, each bird uses all its talent to find its soul mate.

