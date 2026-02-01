Escapades nature Les oiseaux hivernants et migrateurs Argent-sur-Sauldre

Escapades nature Les oiseaux hivernants et migrateurs

Etang du Puits Argent-sur-Sauldre Cher

Début : 2026-02-22 16:00:00

fin : 2026-02-22 18:00:00

2026-02-22

Apprenez à écouter et observer la nature lors de cette balade en Sologne du Cher.

Venez observer les oiseaux sur les rives de l’étang et du canal de la Sauldre. .

Etang du Puits Argent-sur-Sauldre 18410 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 58 66 33

English :

Learn to listen to and observe nature on this walk in the Cher Sologne.

