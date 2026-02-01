Escapades nature Les oiseaux hivernants et migrateurs Argent-sur-Sauldre
Escapades nature Les oiseaux hivernants et migrateurs
Etang du Puits Argent-sur-Sauldre Cher
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-22 16:00:00
fin : 2026-02-22 18:00:00
Date(s) :
2026-02-22
Apprenez à écouter et observer la nature lors de cette balade en Sologne du Cher.
Venez observer les oiseaux sur les rives de l’étang et du canal de la Sauldre. .
Etang du Puits Argent-sur-Sauldre 18410 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 58 66 33
English :
Learn to listen to and observe nature on this walk in the Cher Sologne.
