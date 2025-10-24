Escapades nature » oiseaux » Rue de l’Eglise Cuisery

Rue de l’Eglise Centre Eden Cuisery Saône-et-Loire

Tarif : 9 – 9 – EUR

Tarif enfant

Début : 2025-10-24 10:00:00

fin : 2025-10-24 12:30:00

2025-10-24

Activité en intérieur et extérieur. À partir de 7 ans.

Accompagné d’un animateur du Centre Eden, rencontrez les oiseaux qui vivent à l’étang Fouget. Les jumelles et longues-vues seront prêtées par le centre Eden.

Nombre de places limité. Tous les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

Rendez-vous 15minutes avant l’animation au Centre EDEN.

Visite de l’espace muséographique incluse. .

Rue de l’Eglise Centre Eden Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 08 00 eden71@saoneetloire71.fr

