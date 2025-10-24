Escapades nature » oiseaux » Rue de l’Eglise Cuisery
Escapades nature » oiseaux » Rue de l'Eglise Cuisery vendredi 24 octobre 2025.
Rue de l’Eglise Centre Eden Cuisery Saône-et-Loire
Tarif : 9 – 9 – EUR
Tarif enfant
Début : 2025-10-24 10:00:00
fin : 2025-10-24 12:30:00
2025-10-24
Activité en intérieur et extérieur. À partir de 7 ans.
Accompagné d’un animateur du Centre Eden, rencontrez les oiseaux qui vivent à l’étang Fouget. Les jumelles et longues-vues seront prêtées par le centre Eden.
Nombre de places limité. Tous les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.
Rendez-vous 15minutes avant l’animation au Centre EDEN.
Visite de l’espace muséographique incluse. .
Rue de l’Eglise Centre Eden Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 08 00 eden71@saoneetloire71.fr
