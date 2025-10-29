Escapades nature Planétarium au carré ! Centre EDEN Cuisery

Centre EDEN 126, Rue de l’Eglise Cuisery Saône-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif enfant

Début : 2025-10-29 11:00:00

fin : 2025-10-30 12:00:00

2025-10-29 2025-10-30

De 9 à 99 ans.

Une séance de planétarium d’une heure, c’est superbe, mais l’Univers est vaste ! Alors offrez-vous deux séances de planétarium dans la journée. Au programme s’émerveiller devant la mécanique céleste, marcher dans les pas des premiers astronomes, découvrir les constellations dans différentes cultures, comprendre la vie et la mort des étoiles … L’Univers est vaste et on a deux heures.

Aucun prérequis en astronomie n’est demandé.

Seule condition avoir plus de 9 ans.

Sur réservation. Nombre de places limitées. Visite de l’espace muséographique incluse. .

Centre EDEN 126, Rue de l’Eglise Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 08 00 eden71@saoneetloire71.fr

