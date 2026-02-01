Escapades nature planétarium petit Rue de l’Église Cuisery
Escapades nature planétarium petit Rue de l’Église Cuisery mercredi 11 février 2026.
Escapades nature planétarium petit
Rue de l’Église Centre Eden Cuisery Saône-et-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-11 16:30:00
fin : 2026-02-13 17:00:00
Date(s) :
2026-02-11 2026-02-13
Immersion et émerveillement durant trente minutes consacrées à l’astronomie, et adaptées aux petits de 4 à 6 ans ! .
Rue de l’Église Centre Eden Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 08 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Escapades nature planétarium petit
L’événement Escapades nature planétarium petit Cuisery a été mis à jour le 2026-01-30 par Centre EDEN