Escapades nature planétarium petit Rue de l’Église Cuisery

Escapades nature planétarium petit Rue de l’Église Cuisery mercredi 11 février 2026.

Escapades nature planétarium petit

Rue de l’Église Centre Eden Cuisery Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-11 16:30:00
fin : 2026-02-13 17:00:00

Date(s) :
2026-02-11 2026-02-13

Immersion et émerveillement durant trente minutes consacrées à l’astronomie, et adaptées aux petits de 4 à 6 ans !   .

Rue de l’Église Centre Eden Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 08 00 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Escapades nature planétarium petit

L’événement Escapades nature planétarium petit Cuisery a été mis à jour le 2026-01-30 par Centre EDEN