Escapades nature Richesses naturelles de l’étang Argent-sur-Sauldre

Escapades nature Richesses naturelles de l’étang

Etang du Puits Argent-sur-Sauldre Cher

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 07:00:00

fin : 2026-06-07 10:00:00

Date(s) :

2026-04-24 2026-06-07

Apprenez à écouter et observer la nature lors de cette balade en Sologne du Cher.

Sur les rives du plan d’eau, venez observer les oiseaux et découvrir les plantes et les arbres des milieux humides.

Par Nature Images Découverte. 3 .

Etang du Puits Argent-sur-Sauldre 18410 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 58 66 33

English :

Learn to listen to and observe nature on this walk in the Cher Sologne.

