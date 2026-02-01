Escapades nature séance planétarium Cuisery
Escapades nature séance planétarium Cuisery dimanche 8 février 2026.
Escapades nature séance planétarium
Rue de l’Église Cuisery Saône-et-Loire
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif enfant
Début : 2026-02-08 15:00:00
fin : 2026-02-22 16:00:00
Date(s) :
2026-02-08 2026-02-11 2026-02-12 2026-02-13 2026-02-20 2026-02-22
Découvrez les étoiles, les constellations, les astres et les planètes lors d’un fabuleux voyage au cœur de l’univers. A partir de 7 ans. .
Rue de l’Église Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 08 00
