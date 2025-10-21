Escapades nature « stage pisteur et petit débrouillard de la nature » Centre Eden Cuisery
Escapades nature « stage pisteur et petit débrouillard de la nature »
Centre Eden 126, Rue de l’Eglise Cuisery Saône-et-Loire
Tarif : 80 – 80 – EUR
Tarif enfant
Début : 2025-10-21 14:00:00
fin : 2025-10-24 17:00:00
2025-10-21
Le centre EDEN te propose de faire tes premiers pas en tant que pisteur et devenir un as du système D en milieu naturel…. Au programme durant quatre demi-journées reconnaissance d’indices de présence, moulages d’empreintes, initiation au feu, fabrication de cordes, découverte des nœuds et réalisation d’une cabane. Pour les enfants âgés de 8 à 12 ans.
Réservation en ligne. Nombre de places limité. Prévoir gants de bricolage. .
Centre Eden 126, Rue de l’Eglise Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 08 00 eden71@saoneetloire71.fr
