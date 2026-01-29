Escapades nocturnes dans l’univers des chouettes

Mios Bourg et Lacanau de Mios Mios Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11 2026-02-20 2026-03-04

Une escapade nocturne dans l’univers des chouettes, ça vous tente ?

Notre animatrice nature vous propose d’entrer dans l’univers des chouettes à travers un atelier Au menu d’une chouette ce soir, il y a … pour les 7-11 ans, puis d’une balade en quête de ces oiseaux mystérieux.

Une balade qui fait peur ? Non, juste une belle aventure en pleine nature !

3 dates vous sont proposées cette année

– le Mercredi 11 février / Atelier de 16h30 à 17h45, balade à partir de 18h.

– le Vendredi 20 février / Atelier de 16h45 à 18h, balade à partir de 18h15.

– le Mercredi 4 mars / Atelier de 17h à 18h15, balade à partir de 18h30.

Lieux de RDV les 11 février et 4 mars au bourg de Mios, le 20 février à Lacanau de Mios

Atelier Pour les 7-11 ans. Durée 1h15

Balade nocturne rythmée par des lectures d’histoires, des moments Adultes et enfants accompagnés à partir de 7 ans. Durée 1h30-2h .

Mios Bourg et Lacanau de Mios Mios 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine a.nature@villemios.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Escapades nocturnes dans l’univers des chouettes

L’événement Escapades nocturnes dans l’univers des chouettes Mios a été mis à jour le 2026-01-27 par OT Coeur Bassin