Escapades nocturnes dans l’univers des chouettes Mios

Une escapade nocturne dans l’univers des chouettes, ça vous tente ?
Notre animatrice nature vous propose d’entrer dans l’univers des chouettes à travers un atelier Au menu d’une chouette ce soir, il y a … pour les 7-11 ans, puis d’une balade en quête de ces oiseaux mystérieux.
Une balade qui fait peur ? Non, juste une belle aventure en pleine nature !
3 dates vous sont proposées cette année
– le Mercredi 11 février / Atelier de 16h30 à 17h45, balade à partir de 18h.
– le Vendredi 20 février / Atelier de 16h45 à 18h, balade à partir de 18h15.
– le Mercredi 4 mars / Atelier de 17h à 18h15, balade à partir de 18h30.
Lieux de RDV les 11 février et 4 mars au bourg de Mios, le 20 février à Lacanau de Mios
Atelier Pour les 7-11 ans. Durée 1h15
Balade nocturne rythmée par des lectures d’histoires, des moments Adultes et enfants accompagnés à partir de 7 ans. Durée 1h30-2h .
