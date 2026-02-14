Escapades : Randonnée découverte des Côtes Noires, Les Côtes Noires, Moëslains

Escapades : Randonnée découverte des Côtes Noires Mercredi 25 mars, 14h00 Les Côtes Noires Haute-Marne

20 € / adulte – Gratuit – 18 ans

Une découverte hors du commun vous attend !

Hors des sentiers battus, Didier, passionné de nature, propose d’explorer les Côtes Noires, un site remarquable où des falaises de 40 mètres surplombent majestueusement la Marne.

Au fil d’une balade de 4 km, il partagera ses connaissances sur la géologie locale et fera découvrir une flore rare et précieuse. Une immersion fascinante pour les curieux et les amoureux de nature.

Sur réservation uniquement

Les Côtes Noires 52100 Moëslains Moëslains 52100 Haute-Marne Grand Est

Une belle occasion d’explorer un paysage exceptionnel en compagnie d’un guide passionné. randonnée visite

