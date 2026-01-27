Escapades Randonnée découverte des Côtes Noires Moëslains

Escapades Randonnée découverte des Côtes Noires

LES COTES NOIRES Moëslains Haute-Marne

Début : 2026-03-25

fin : 2026-03-25

2026-03-25

Hors du sentier traditionnel,notre accompagnateur nature Didier vous fera découvrir le site remarquable les côtes noires ces falaises haute de 40 m surplombant la rivière Marne . En vous accompagnant lors de cette balade de 4 km ,il en profitera pour vous transmettre ses connaissance sur la géologie du territoire mais aussi sur la flore exceptionnelle de la région ! Sur réservation uniquement 03 26 72 62 80 tourisme@lacduder.com .

LES COTES NOIRES Moëslains 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 05 34 18

