Escapades : Randonnée des Gouffres de Trois-Fontaines-l’Abbaye, Abbaye de Trois-Fontaines, Trois-Fontaines-l’Abbaye

Escapades : Randonnée des Gouffres de Trois-Fontaines-l’Abbaye Jeudi 26 février, 14h00 Abbaye de Trois-Fontaines Marne

Tarifs : 20 €/ adulte – Gratuit – 18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-26T14:00:00+01:00 – 2026-02-26T16:00:00+01:00

Hors du sentier traditionnel , notre accompagnateur nature Didier vous guidera au cœur de la forêt de Trois-Fontaines, à la découverte des gouffres mais aussi de sa flore exceptionnelle (champignons, plantes sauvages… ). Didier fera de cette balade de 6km environ un moment de partage et de découverte idéal en famille !

Abbaye de Trois-Fontaines Place du Château, 51340 Trois-Fontaines-l'Abbaye Trois-Fontaines-l'Abbaye 51340 Marne Grand Est

Balade de 6 km au coeur de la forêt de Trois-Fontaines-l’Abbaye Randonnée

Coll. OT Lac du Der – E.Philippe