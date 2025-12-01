Escapades Randonnée des Gouffres de Trois-Fontaines Trois-Fontaines-l’Abbaye

Escapades Randonnée des Gouffres de Trois-Fontaines

Place de l’abbaye Trois-Fontaines-l’Abbaye Marne

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26

fin : 2026-02-26

Date(s) :

2026-02-26

Tout public

Hors du sentier traditionnel, notre accompagnateur nature Didier vous guidera au cœur de la forêt de Trois-Fontaines, à la découverte des gouffres mais aussi de sa flore exceptionnelle (champignons, plantes sauvages… ).

Didier fera de cette balade de 6km environ un moment de partage et de découverte idéal en famille ! Sur réservation uniquement 03.26.72.62.80 tourisme@lacduder.com .

Place de l’abbaye Trois-Fontaines-l’Abbaye 51340 Marne Grand Est +33 3 25 05 31 84 tourisme@lacduder.com

