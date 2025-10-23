Escapades : Sortie en kayak au Lac du Der Presqu’île de Champaubert Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière

Escapades : Sortie en kayak au Lac du Der Jeudi 23 octobre, 13h30 Presqu’île de Champaubert Haute-Marne

Tarif : 15 €/ personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-23T13:30 – 2025-10-23T16:00

Fin : 2025-10-23T13:30 – 2025-10-23T16:00

À bord d’un kayak, une exploration unique du Lac du Der attend les amateurs de nature et de sensations douces. Accompagné par un guide, ce parcours permet de découvrir le lac sous un nouvel angle, entre eau, ciel et paysages préservés.

Infos pratiques :

✔️ Les personnes seules seront regroupées en binôme.

✔️ Les enfants souhaitant pagayer doivent être accompagnés d’un adulte et avoir au moins 10 ans (niveau adapté à l’effort demandé).

✔️ Intensité modérée – déconseillé aux personnes souffrant de maux de dos.

Presqu'île de Champaubert 52290 Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière 52290 Braucourt Haute-Marne Grand Est

Un moment d’évasion à partager en pleine nature. Kayak

Coll. OT Lac du Der – JL.Doyen