Escapades Visite de l’entreprise Yanmar Saint-Dizier
Escapades Visite de l’entreprise Yanmar Saint-Dizier mardi 10 février 2026.
Escapades Visite de l’entreprise Yanmar
Entreprise Yanmar Saint-Dizier Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-10
fin : 2026-02-10
Date(s) :
2026-02-10
Tout public
Présentation et découverte du fonctionnement de cette entreprise spécialisée dans la production et distribution d’équipements de travaux publics(mini pelles hydrauliques)
Sur inscription uniquement 03.26.72.62.80 tourisme@lacduder.com .
Entreprise Yanmar Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 05 31 84 tourisme@lacduder.com
English :
L’événement Escapades Visite de l’entreprise Yanmar Saint-Dizier a été mis à jour le 2025-11-28 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne