Escapades Visite du centre de secours Saint-Dizier

Escapades Visite du centre de secours

Centre de secours Saint-Dizier Haute-Marne

Tout public

Cette visite du centre de secours de Saint-Dizier, sera l’occasion d’échanger avec les hommes du feu et de découvrir leur quotidien.

Sur inscription uniquement. .

Centre de secours Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 05 31 84

