Escapades Visite du centre de secours Saint-Dizier

Visite du centre de secours Saint-Dizier mercredi 8 avril 2026.

Centre de secours Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Entrée libre

Date et horaire :
Début : 2026-04-08
fin : 2026-04-08

Date(s) :
2026-04-08

Tout public
Cette visite du centre de secours de Saint-Dizier, sera l’occasion d’échanger avec les hommes du feu et de découvrir leur quotidien.
Sur inscription uniquement.   .

Centre de secours Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 05 31 84 

