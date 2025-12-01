Escapades Visite du centre de secours Saint-Dizier
Visite du centre de secours Saint-Dizier mercredi 8 avril 2026.
Centre de secours Saint-Dizier Haute-Marne
Gratuit
Gratuit
Entrée libre
Début : 2026-04-08
fin : 2026-04-08
2026-04-08
Tout public
Cette visite du centre de secours de Saint-Dizier, sera l’occasion d’échanger avec les hommes du feu et de découvrir leur quotidien.
Sur inscription uniquement. .
Centre de secours Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 05 31 84
