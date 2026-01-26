Escapades Visite technique du Lac du Der EPTB Seine Grands Lacs Saint-Dizier
Prise d’eau Marne Saint-Dizier Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Début : 2026-04-01
fin : 2026-04-01
2026-04-01
Tout public
Découverte technique et historique du lac avec la visite des 2 ouvrages techniques du Lac du Der. La visite commence par la prise d’eau en Marne à Saint-Dizier puis départ de Saint-Dizier pour se rendre sur la restitution principale à Arrigny. Réservation obligatoire 03 26 72 62 80 tourisme@lacduder.com .
Prise d’eau Marne Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 05 31 84 tourisme@lacduder.com
