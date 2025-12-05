Escapades Viticool Balade commentée De vignes en caves… à champignons ! Sanziers Le Puy-Notre-Dame

Escapades Viticool Balade commentée De vignes en caves… à champignons !

Le Puy-Notre-Dame Maine-et-Loire

Début : 2026-03-01

fin : 2026-06-30

2026-03-01 2026-04-01 2026-05-01 2026-07-01 2026-10-01

Une balade à pied dans les vignes du Puy-Notre Dame suivie de la visite guidée d’une champignonnière troglodyte et d’une dégustation de vins, vous est proposée par Amélie, guide-conférencière.

Partez à la découverte de deux grandes spécialités d’Anjou, en surface et en souterrain la vigne et les champignons ! Sur une durée de 3h environ, découvrez la vigne, les cépages, le terroir local, puis explorez une champignonnière traditionnelle authentique pour en savoir plus sur la culture des champignons.

Une dégustation de vins de Saumur au Domaine, sur place, complète votre balade.

Parcours de 3km + visite de la champignonnière 800m.

Vente de vin et de champignons sur place (selon stocks disponibles).

PRECISIONS HORAIRES

Du 01/03 au 30/11 .

Sanziers 1 rue du Château Le Puy-Notre-Dame 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 86 84 14 56 escapadesviticool@outlook.fr

English :

Take a walk through the vineyards of Puy-Notre Dame, followed by a guided tour of a troglodyte mushroom farm and a wine tasting session, led by guide Amélie.

