Escapades Viticool Balade commentée Le Bio Saumur-Champigny Saint-Cyr-en-Bourg Bellevigne-les-Châteaux

Escapades Viticool Balade commentée Le Bio Saumur-Champigny

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-03

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-01-03 2026-03-02 2026-03-30 2026-05-01 2026-07-01 2026-10-01

Balade à pied commentée dans les vignes, à la découverte des vins d’AOP Saumur-Champigny et introduction à la viticulture biologique. Dégustation de vins chez un viticulteur local.

Balade à pied commentée dans les vignes de Saint-Cyr-en-Bourg, à la découverte des célèbres vins de Saumur-Champigny.

En profitant de beaux panoramas, Amélie vous parle de l’appellation, des cépages, du terroir, des travaux de viticulture. Avec également une introduction à la viticulture biologique, l’agroforesterie, l’écopaturage… Pour finir par une dégustation de vins (bios ! ) chez un viticulteur local.

Durée de 2h30 environ, dégustation incluse. 4km de marche.

PRECISIONS HORAIRES

Du 03/01 au 28/02/2026 du lundi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h.

Départs à 9h30 et 14h30.

Du 02/03 au 29/03/2026 du lundi au samedi de 14h30 à 17h.

Départ à 14h30.

Du 30/03 au 30/04/2026 le lundi, mardi, mercredi et jeudi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h.

Départs à 9h30 et 14h30.

Du 01/05 au 30/06/2026 le lundi, mardi et jeudi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h.

Départs à 9h30 et 14h30.

Du 01/07 au 30/09/2026 le lundi, mardi, mercredi et jeudi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h.

Départs à 9h30 et 14h30.

Du 01/10 au 31/12/2026 du lundi au samedi de 14h30 à 17h.

sauf le 25 décembre.

Départ à 14h30. .

Saint-Cyr-en-Bourg 11 rue de la Judée Bellevigne-les-Châteaux 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 86 84 14 56 escapadesviticool@outlook.fr

English :

Guided walk through the vineyards, discovering AOP Saumur-Champigny wines and an introduction to organic viticulture. Wine tasting with a local winemaker.

