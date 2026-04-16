Escap’box en famille sur les enclos paroissiaux CIAP Les Enclos Guimiliau

Guimiliau

Escap’box en famille sur les enclos paroissiaux

CIAP Les Enclos 53 rue du Calvaire Guimiliau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-23

Jeu familial.

Vous avez trouvé un coffre de fabrique du XVIIe siècle que vous allez explorer. Vous devez faire preuve de créativité et de communication pour déchiffrer les énigmes et percer les mystères que renferment ce coffre. Au programme esprit d’équipe, réflexion et moments mémorables à partager. Minimum 1 adulte et maximum 4 personnes par groupe.

Gratuit sur réservation.

3 sessions à 14h30; 15h30 et 16h30.

Au centre d’interprétation Les enclos. .

CIAP Les Enclos 53 rue du Calvaire Guimiliau 29400 Finistère Bretagne +33 6 24 42 13 29

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English : Escap’box en famille sur les enclos paroissiaux

L’événement Escap’box en famille sur les enclos paroissiaux Guimiliau a été mis à jour le 2026-04-10 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX