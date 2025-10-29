Escape Bag « Complot à Versailles » Médiathèque Loudun

Escape Bag « Complot à Versailles » Médiathèque Loudun mercredi 29 octobre 2025.

Escape Bag « Complot à Versailles »

Médiathèque 1 Place Sainte-Croix Loudun Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-29 15:00:00

fin : 2025-10-29

Date(s) :

2025-10-29

Vous aimez les escape game, venez découvrir les cinq escape bag de la médiathèque, créés en 2025, avec l’aide de l’autrice Carbone et des collégiens de Chavagnes.

Sur Réservation

Tout public, enfant à partir de 11 ans .

Médiathèque 1 Place Sainte-Croix Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 30 26 mediatheque.loudun@pays-loudunais.fr

English : Escape Bag « Complot à Versailles »

German : Escape Bag « Complot à Versailles »

Italiano :

Espanol : Escape Bag « Complot à Versailles »

L’événement Escape Bag « Complot à Versailles » Loudun a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de Tourisme du Pays Loudunais