Escape Box Hayange
Escape Box Hayange lundi 23 février 2026.
Escape Box
7 Esplanade de la Liberté Hayange Moselle
Tarif : – – EUR
Début : Jeudi Jeudi 2026-02-23 14:30:00
fin : 2026-02-26 16:00:00
Date(s) :
2026-02-23 2026-02-24
Venez vous mesurer à notre prochaine Escape Box.
Inscriptions sur place ou par téléphone.
À partir de 10 ans (présence d’un adulte minimum).
Places limitées.Tout public
7 Esplanade de la Liberté Hayange 57700 Moselle Grand Est +33 3 55 18 03 58 bibliotheque@ville-hayange.fr
English :
Come and take part in our next Escape Box.
Registration on site or by phone.
Ages 10 and over (minimum adult presence).
Places limited.
L’événement Escape Box Hayange a été mis à jour le 2026-02-02 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME