Escape Box

7 Esplanade de la Liberté Hayange Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-02-23 14:30:00

fin : 2026-02-26 16:00:00

Date(s) :

2026-02-23 2026-02-24

Venez vous mesurer à notre prochaine Escape Box.

Inscriptions sur place ou par téléphone.

À partir de 10 ans (présence d’un adulte minimum).

Places limitées.Tout public

0 .

7 Esplanade de la Liberté Hayange 57700 Moselle Grand Est +33 3 55 18 03 58 bibliotheque@ville-hayange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and take part in our next Escape Box.

Registration on site or by phone.

Ages 10 and over (minimum adult presence).

Places limited.

L’événement Escape Box Hayange a été mis à jour le 2026-02-02 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME