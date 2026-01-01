Escape Box Les secrets de la nuit Médiathèque François Mitterrand Brest

Escape Box Les secrets de la nuit

Médiathèque François Mitterrand 25 Rue de Pontaniou Brest

2026-01-30 14:30:00

2026-02-13 16:00:00

2026-01-30

Venez percer les mystères de la nuit !

Une escape box pour aborder la beauté de la nuit biodiversité et observation du ciel et découvrir l’impact de la pollution lumineuse, tout en s’amusant avec différentes énigmes à résoudre.

Informations pratiques

Durée 45 minutes.

Animation parent/enfant ou grand-parent/enfant.

A partir de 8 ans . .

Escape Box Les secrets de la nuit

