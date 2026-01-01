Escape Box Les secrets de la nuit Médiathèque François Mitterrand Brest
Escape Box Les secrets de la nuit Médiathèque François Mitterrand Brest vendredi 30 janvier 2026.
Escape Box Les secrets de la nuit
Médiathèque François Mitterrand 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère
Début : 2026-01-30 14:30:00
fin : 2026-02-13 16:00:00
2026-01-30
Venez percer les mystères de la nuit !
Une escape box pour aborder la beauté de la nuit biodiversité et observation du ciel et découvrir l’impact de la pollution lumineuse, tout en s’amusant avec différentes énigmes à résoudre.
Informations pratiques
Durée 45 minutes.
Animation parent/enfant ou grand-parent/enfant.
A partir de 8 ans . .
Médiathèque François Mitterrand 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne
