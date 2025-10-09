Escape bus Parvis du Quatro Baud

Escape bus

Parvis du Quatro, 3 avenue Jean Moulin, Baud, Morbihan

Début : 2025-10-09 15:00:00

fin : 2025-10-09 21:00:00

2025-10-09

Un escape Game dans un bus… ça vous tente ?

Deux séances, adaptées à un public familial et adulte (jeunes et moins jeunes !). Réservez la séance qui vous tente et lancez-vous dans une enquête qui vous donnera du fil à retordre !

>>> Attention, les inscriptions se feront sur place le jour de l’événement !

15 h 17 h Machine à remonter le temps (familles) • 20 minutes par groupe

Une vraie DeLorean ce bus ! plongez ou replongez dans les années 90, souvenez-vous de toutes ces choses qui ont disparu aujourd’hui ! Vos enfants n’ont pas connu les pogs, les mains collantes, la colle Cléopâtre, le Tang, les 2be3… Et vous pensez que c’est regrettable ? Une seule solution embarquez dans la machine à remonter dans le temps et rembobinez en famille !

19 h 21 h Fake news (ados / adultes) • 30 minutes par groupe

Plongée dans un monde de fake news, dans une réalité parallèle où les informations vous désinforment… Devenez expert de l’intox, contrez les faux semblants, les rumeurs, les exagérations.

Ne doutez plus, enquêtez et rétablissez la vérité !

AUTOUR DU BUS

Des jeux en bois seront à votre disposition sur le Parvis du Quatro, pour patienter en attendant votre tour. Petits et grands pourront s’amuser tout au long de l’après-midi, profitez-en c’est les vacances !

Gratuit Par la Récré Nomade. .

Parvis du Quatro 3 avenue Jean Moulin Baud 56150 Morbihan Bretagne +33 2 97 51 15 14

