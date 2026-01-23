Escape Game 100 % biodéchets Château de Ranrouët Herbignac

Escape Game 100 % biodéchets

Château de Ranrouët 15 rue Guy de Rochefort Herbignac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 14:00:00

fin : 2026-04-08 17:00:00

Date(s) :

2026-04-08

Plongez dans un escape game 100 % biodéchets au cœur du Château de Ranrouët ! Ce jeu immersif et ludique invite petits et grands à résoudre des énigmes en équipe pour réussir leur mission dans le temps imparti. À travers défis et manipulations, les participants découvrent de manière originale les bons gestes de tri et l’importance de valoriser les biodéchets.

Pensé pour sensibiliser en s’amusant, cet escape game offre une expérience accessible dès 7 ans, mêlant réflexion et coopération dans un cadre exceptionnel. Une activité idéale pour comprendre, jouer et relever le défi en famille.

À partir de 7 ans session de 30 min sur réservation .

Château de Ranrouët 15 rue Guy de Rochefort Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 88 96 17 chateau.ranrouet@cap-atlantique.fr

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L’événement Escape Game 100 % biodéchets Herbignac a été mis à jour le 2026-03-12 par ADT44