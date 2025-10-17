Escape game 7 Grande Rue, SOMMEVOIRE Sommevoire

Escape game 7 Grande Rue, SOMMEVOIRE Sommevoire vendredi 17 octobre 2025.

Escape game 17 octobre – 2 novembre 7 Grande Rue, SOMMEVOIRE Haute-Marne

10 € par joueurs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-17T18:00:00+01:00 – 2025-10-17T23:30:00+01:00

Fin : 2025-11-02T18:00:00+01:00 – 2025-11-02T23:30:00+01:00

Déconseillé aux moins de 12 ans.

Equipes d’environ six joueurs

7 Grande Rue, SOMMEVOIRE 7 Grande Rue, SOMMEVOIRE Sommevoire 52220 Sommevoire Haute-Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 0632525227 »}]

Escape game organisé par l’Art où tout va L’Art où tout va Escape game