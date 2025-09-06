Escape game à Arras Le mystère des dragons Arras

Place d’Ipswich Arras Pas-de-Calais

Tarif : – –

Début : 2025-09-06

fin : 2025-09-06

2025-09-06

Le samedi 6 septembre 2025

Serez-vous assez habiles et rusés pour percer le mystère des Dragons ?

Plongez dans un jeu de piste immersif avec des énigmes déposées sur les vitrines des commerces partenaires du coeur de ville. Identifiez les dragons qui rodent dans le ciel de notre univers fantastique et tentez de les chasser ou de les apprivoiser ! Peut-être en profiterez-vous pour retrouver les villageois(es) disparu(e)s ?

Ce jeu géant est inspiré des livres-jeux avec une application mobile comme support de lecture. Expérience hybride entre un jeu de rôles avec 2 ou 3 animateurs costumés, un escape game pour sauver le Village et une chasse aux trésors pour retrouver les indices parsemés à l’aide d’une carte papier et d’une légende magique !

Un jeu complet qui réunit tous les ingrédients du succès et qui a réunit plus de 12 000 participant(e)s sur le tome 1 le secret de l’alchimiste. Le Tome 2 « Le mystère des Dragons » se joue indépendamment du tome 1, en équipe que vous formez en famille ou entre amis !

La Quête Fantastique a été créée par 3 amis qui parcourent la France pour faire retrouver aux joueurs le « fantastique » de leur ville !

Au plaisir de vous accueillir vous êtes fantastiques !

Plus d’informations en cliquant ici

Informations pratiques:

Samedi 6 septembre 2025

Lieu de rendez-vous Place d’Ipswich

Départs 13h30 14h -14h30 et 15h

Jeu non chronométré

En partenariat avec une dizaine de commerces du coeur de ville

Tarifs -10% jusqu’au 24 août

.

Place d’Ipswich Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 52 88 27 05 contact@laquetefantastique.fr

