ESCAPE GAME A BORD D’UNE PENICHE – Mystères et Boule de Cristal Le Comptoir du Sarrazin Rennes Mardi 14 avril, 09h00, 10h30, 12h00, 13h30, 15h00, 16h30, 18h00, 19h30, 21h00 75 à 95 € par équipe

Un escape game immersif dans une péniche privatisée pour vous et votre famille, à Rennes. Scénario : Belline, cartomancienne, découvre que son matériel de voyance a été saboté par sa rivale. Aidez la!

Mystères et Boule de Cristal – Escape Game dans une péniche

Le mardi 14 avril 2026, L’Échappée Ludique propose une expérience insolite à Rennes : un escape game immersif installé dans une péniche, en partenariat avec Le Comptoir du Sarrasin.

Dans « Mystères et Boule de Cristal », les joueurs doivent aider Belline, cartomancienne nouvellement installée, dont le matériel de voyance a mystérieusement disparu pendant son absence. Tout porte à croire que Claire, sa rivale jalouse, est à l’origine de ce sabotage. Les participants devront fouiller le cabinet, résoudre les énigmes et retrouver les objets indispensables avant l’arrivée du premier client.

Le jeu se déroule dans une péniche décorée comme un véritable cabinet de voyance et le maître du jeu incarne Belline en costume pour accompagner les joueurs.

Sessions toutes les 1h30 de 9h à 21h. Durée : 1 heure. Équipes de 2 à 6 joueurs. Accessible dès 6 ans.

Réservation : [https://www.billetweb.fr/mysteres-et-boule-de-cristal-escape-game](https://www.billetweb.fr/mysteres-et-boule-de-cristal-escape-game)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-14T09:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-14T22:00:00.000+02:00

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https://www.billetweb.fr/mysteres-et-boule-de-cristal-escape-game

Le Comptoir du Sarrazin 4 quai Saint-Cast Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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