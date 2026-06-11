Flêtre

Escape game à Flêtre: L’ombre du brouillard Episode 2

Flêtre Nord

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 14:00:00

fin : 2026-07-04 19:00:00

Date(s) :

2026-07-04

La statue protectrice a été dérobée… Un homme s’est évanoui dans la brume. Rejoignez les détectives du village pour résoudre le mystère de l’église !

L’escape game en exterieur, au départ de l’église Saint-Matthieu entre 14h et 19h, inscription obligatoire, 10€ par équipe (max 6pers).

La statue protectrice a été dérobée… Un homme s’est évanoui dans la brume. Rejoignez les détectives du village pour résoudre le mystère de l’église !

L’escape game en exterieur, au départ de l’église Saint-Matthieu entre 14h et 19h, inscription obligatoire, 10€ par équipe (max 6pers). .

Flêtre 59270 Nord Hauts-de-France +33 6 83 38 58 90

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English :

The protective statue has been stolen… A man has vanished into the mist. Join the village detectives to solve the mystery of the church!

The outdoor escape game starts at Saint-Matthieu Church between 2:00 PM and 7:00 PM. Registration is required. 10€ per team (max 6 people).

L’événement Escape game à Flêtre: L’ombre du brouillard Episode 2 Flêtre a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Coeur de Flandre