Escape game À fond de cale ! Médiathèque Château-Gontier-sur-Mayenne

Escape game À fond de cale !

Médiathèque 32 Avenue Carnot Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

45 minutes pour sauver votre peau …

Vous incarnez des pirates ayant fomenté une mutinerie contre leur capitaine. Prisonniers dans la cale, quelle sera votre sanction ? Et si ce n’était pas le seul danger qui vous guette car le monde des pirates est impitoyable ?

Vous ne disposerez que de peu de temps pour vous enfuir déchiffrez les indices, résolvez les énigmes et sauvez votre peau !

Sang-froid, réflexion, logique et esprit d’équipe seront indispensables pour mener à bien votre évasion.

En équipe de 3 à 5 joueurs.

À partir de 8 ans (Les enfants peuvent participer s’ils sont accompagnés d’un adulte)

Réservez votre créneau (45 minutes par créneau)

Samedis 17, 24, 31 janvier et 7 février 2026 à 10h, 11h30, 14h30 et 16h30

Mercredis 21, 28 janvier, 4 et 11 février 2026 à 15h et 16h30

Jeudis 22, 29 janvier et 5 février 2026 à 17h

Ce rendez-vous est proposé dans le cadre du temps fort Sur les traces des pirates proposée par la médiathèque de Janvier à Mars 2026. .

Médiathèque 32 Avenue Carnot Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 50 53 mediathèque@chateaugontier.fr

