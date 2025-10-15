Escape Game à la bibliothèque de Coye-la-Forêt Coye-la-Forêt

Escape Game à la bibliothèque de Coye-la-Forêt

8B Place de la Mairie Coye-la-Forêt Oise

Début : 2025-10-15 09:30:00

fin : 2025-10-18 12:30:00

2025-10-15

Les vols de livres se multiplient à la bibliothèque de Coye-la-Forêt… Agathe Poirier, détective à ses heures perdues, a décidé d’enquêter. Elle vous appelle car elle vient de découvrir que, suite aux différents vols, la fermeture de la bibliothèque a été décrétée. Les forces de l’ordre sont en route. La détective va tout faire pour les retarder mais n’aura qu’une heure avant qu’ils arrivent ! Elle vous propose de reprendre ses recherches car elle est certaine qu’elle touchait au but. Le seul moyen d’empêcher la fermeture est de trouver le nom du coupable.

Escape game tout public à partir de 8 ans. Equipe de 4 à 8 personnes.

Réservez votre créneau le mercredi 15 ou samedi 18 octobre au 03.64.22.04.53 ou bibliotheque@coye.fr

En partenariat avec la Médiathèque départementale de l’Oise et la Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne dans le cadre du festival de lecture Les Mots en l’Aire.

8B Place de la Mairie Coye-la-Forêt 60580 Oise Hauts-de-France +33 3 64 22 04 53 bibliotheque@coye.fr

