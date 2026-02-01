Escape game à la bibliothèque Le Menoux
Escape game à la bibliothèque Le Menoux lundi 9 février 2026.
Escape game à la bibliothèque
9 Place Général Jean Pascaud Le Menoux Indre
Début : Vendredi 2026-02-09 16:30:00
fin : 2026-03-06 18:30:00
2026-02-09
La Bibliothèque Le Menoux propose un escape game Mémoires de la forêt .
Ferdinand Taupe est bien, bien embêté !
On lui a demandé de se souvenir d’une phrase mais… il l’a oubliée !
Cependant, il est certain de pouvoir s’en rappeler si vous l’aidez à retrouver les morceaux dispersés ! Êtes-vous prêts à aider Ferdinand à retrouver le message qu’on lui a confié ? .
9 Place Général Jean Pascaud Le Menoux 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 6 81 49 35 14
English :
Le Menoux Library offers an escape game Le Secret de la page blanche . Immerse yourself in the world of a writer and open the doors of his memory.
