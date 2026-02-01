Escape game à la bibliothèque Le Menoux

Escape game à la bibliothèque

9 Place Général Jean Pascaud Le Menoux Indre

Gratuit

Début : Vendredi 2026-02-09 16:30:00

fin : 2026-03-06 18:30:00

2026-02-09

La Bibliothèque Le Menoux propose un escape game Mémoires de la forêt .

Ferdinand Taupe est bien, bien embêté !

On lui a demandé de se souvenir d’une phrase mais… il l’a oubliée !

Cependant, il est certain de pouvoir s’en rappeler si vous l’aidez à retrouver les morceaux dispersés ! Êtes-vous prêts à aider Ferdinand à retrouver le message qu’on lui a confié ? .

9 Place Général Jean Pascaud Le Menoux 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 6 81 49 35 14

English :

Le Menoux Library offers an escape game Le Secret de la page blanche . Immerse yourself in the world of a writer and open the doors of his memory.

