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Escape Game à la chapelle du Sacré Coeur Hasparren

Escape Game à la chapelle du Sacré Coeur Hasparren

Escape Game à la chapelle du Sacré Coeur Hasparren mardi 4 août 2026.

Adresse : Chapelle du Sacré Coeur

Ville : 64240 Hasparren

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mardi 4 août 2026

Fin : mardi 4 août 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Hasparren

Escape Game à la chapelle du Sacré Coeur

Chapelle du Sacré Coeur Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 15:00:00
fin : 2026-08-04 18:00:00

Date(s) :
2026-08-04

Nouveau parcours 2026.
Saurez-vous trouver le trésor et s’échapper à temps?
3 créneaux (15h, 16h, 17h).
Possibilité de privatiser d’escape game ( max 6 personnes).
Réservation obligatoire.   .

Chapelle du Sacré Coeur Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02 

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English : Escape Game à la chapelle du Sacré Coeur

L’événement Escape Game à la chapelle du Sacré Coeur Hasparren a été mis à jour le 2026-05-01 par Office de Tourisme Pays Basque

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