Escape game à la Cité du Train L’énigme de la mallette perdue Mulhouse

Escape game à la Cité du Train L’énigme de la mallette perdue Mulhouse mardi 1 avril 2025.

Escape game à la Cité du Train L’énigme de la mallette perdue

2 rue Alfred de Glehn Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-04-01 10:00:00

fin : 2025-10-31 18:00:00

Date(s) :

2025-04-01 2025-11-01 2025-12-26

En famille ou entre amis, tentez de retrouver le propriétaire et l’histoire d’une mallette mystérieuse retrouvée à la Cité du Train. Pour le découvrir, il faudra trouver un code secret et résoudre les énigmes à l’aide d’indices dissimulés dans le musée.

Pas de temps imparti ni de maître du jeu, cet escape game en accès libre promet des moments forts !

Réservation obligatoire en ligne, limité à 5 personnes par équipe. A partir de 8 ans si accompagné d’un adulte.

En famille ou entre amis, tentez de retrouver le propriétaire et l’histoire d’une mallette mystérieuse retrouvée à la Cité du Train. Pour le découvrir, il faudra trouver un code secret et résoudre les énigmes à l’aide d’indices dissimulés dans le musée.

Pas de temps imparti ni de maître du jeu, cet escape game en accès libre promet des moments forts !

Réservation obligatoire en ligne, limité à 5 personnes par équipe. A partir de 8 ans si accompagné d’un adulte. .

2 rue Alfred de Glehn Mulhouse 68200 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 42 83 33 message@citedutrain.com

English :

With family or friends, try to find the owner and the story behind a mysterious briefcase found at the Cité du Train. To find out, you’ll need to find a secret code and solve riddles using clues hidden around the museum.

With no time limit and no master of the game, this free-access escape game promises to be a great time!

Online booking required, limited to 5 people per team. Ages 8 and over, if accompanied by an adult.

German :

Versuchen Sie mit Ihrer Familie oder mit Freunden, den Besitzer und die Geschichte eines geheimnisvollen Koffers zu finden, der in der Cité du Train gefunden wurde. Um das herauszufinden, müssen Sie einen Geheimcode knacken und die Rätsel mithilfe von im Museum versteckten Hinweisen lösen.

Es gibt keine Zeitvorgabe und keinen Spielleiter, dieses frei zugängliche Escape Game verspricht starke Momente!

Online-Reservierung erforderlich, auf 5 Personen pro Team beschränkt. Ab 8 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen.

Italiano :

Con la famiglia o con gli amici, cercate di scoprire il proprietario e la storia di una misteriosa valigetta trovata nella Cité du Train. Per scoprirla, dovrete trovare un codice segreto e risolvere gli enigmi utilizzando gli indizi nascosti nel museo.

Senza limiti di tempo e senza padrone del gioco, questo gioco di fuga ad accesso libero promette di essere molto divertente!

È richiesta la prenotazione online, con un limite di 5 persone per squadra. Per bambini a partire dagli 8 anni se accompagnati da un adulto.

Espanol :

En familia o con amigos, intenta encontrar al propietario y la historia que se esconde tras un misterioso maletín encontrado en la Cité du Train. Para averiguarlo, tendrás que encontrar un código secreto y resolver los enigmas utilizando pistas escondidas por el museo.

Sin límite de tiempo y sin maestro del juego, ¡este juego de escape de acceso gratuito promete ser un gran momento!

Se requiere reserva en línea, limitado a 5 personas por equipo. Para niños a partir de 8 años acompañados de un adulto.

L’événement Escape game à la Cité du Train L’énigme de la mallette perdue Mulhouse a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace