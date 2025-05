Escape Game « A la conquête de la santé des femmes ! » – Salle Jean Louis Rolland Rédené, 24 mai 2025 10:00, Rédené.

Finistère

Escape Game « A la conquête de la santé des femmes ! » Salle Jean Louis Rolland Résidence de Kerloret Rédené Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24 10:00:00

fin : 2025-05-24 16:00:00

Date(s) :

2025-05-24

La Maison de Santé des Portes du Finistère, en partenariat avec la Mutualité Française Bretagne, est ravie de vous inviter à un événement inédit et ludique sur un sujet qui nous tient à cœur.

Venez explorer de façon originale les grandes étapes de la vie des femmes et découvrir comment prévenir les maladies qui les touchent le plus.

Incarnez Alma, Maria ou Elena, trois femmes aux parcours de vie différents et intrigants. A vous de choisir !

En équipe, partez à la recherche d’indices dans des décors immersifs, guidés par une tablette interactive.

Tout au long de la journée, les professionnels de la Maison de Santé de Rédéné seront présents pour échanger et répondre à vos questions

️ Et ce n’est pas tout ! L’association Créativ’ Self Défense proposera des initiations ludiques pour prendre confiance en soi et découvrir les bases de l’autodéfense. Pas d’inscription nécessaire, venez et tester !

Retrouvez également nos partenaires sur leurs stands d’information Endobreizh, la Ligue contre le cancer, l’Abri Côtier Pays de Quimperlé, Bann’Héol, le CRCDC, Familles Rurales… et bien d’autres !

️ Inscription gratuite mais obligatoire pour l’escape-game. .

Salle Jean Louis Rolland Résidence de Kerloret

Rédené 29300 Finistère Bretagne +33 6 73 81 14 12

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Escape Game « A la conquête de la santé des femmes ! » Rédené a été mis à jour le 2025-05-13 par OT QUIMPERLE LES RIAS