Escape game à la ferme Jardin d’Éole Paris

Escape game à la ferme Jardin d’Éole Paris mercredi 6 août 2025.

En famille, entre amis, pour les enfants, venez participer à l’ESCAPE FARM de la Ferme-Refuge du Jardin d’Éole !

Ludique et culturel cet atelier à lieu tout le mois d’août.

Trouvez les indices, découvrez nos animaux, résolvez l’énigme et évadez vous grâce à une séance de casque de réalité virtuelle qui plongera petits et grands dans l’univers de la 3D immersive !

Activité pour tous à partir de 10 ans.

Activité réalisée dans l’enceinte de la Ferme.

Du mercredi 06 août 2025 au mercredi 13 août 2025 :

mercredi

de 14h00 à 16h00

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Jardin d’Éole 56 rue d’Aubervilliers 75018 Paris