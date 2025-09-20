Escape Game à la Fileuse « L’héritage de Timwear » La Fileuse – friche artistique Reims

Escape Game à la Fileuse « L’héritage de Timwear » La Fileuse – friche artistique Reims samedi 20 septembre 2025.

Escape Game à la Fileuse « L’héritage de Timwear » 20 et 21 septembre La Fileuse – friche artistique Marne

Places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

En 1987, avant la fermeture de l’entreprise textile Timwear, Colette dissimule le patron du modèle iconique de la marque.

En 2025, l’usine est devenue la Fileuse. Accompagné du petit-fils de Colette, profitez de l’absence du gardien pour vous introduire sur les lieux et retrouver le précieux patron.

La Fileuse – friche artistique 26 rue du docteur albert Schweitzer, 51100 Reims Reims 51100 Orgeval Marne Grand Est 03 26 35 61 67 https://www.reims.fr/la-culture-a-reims/la-fileuse https://www.instagram.com/la_fileuse_reims/?hl=fr [{« type »: « link », « value »: « https://bit.ly/4mFv7i8 »}] Installée dans le quartier d’Orgeval à Reims, la Fileuse – friche artistique occupe depuis 2011 une partie des locaux du Centre d’activités Schweitzer, aménagé dans l’ancienne usine de tricotage Timwear. Rare témoin du riche passé industriel textile rémois, ce site réhabilité illustre la reconversion réussie d’un patrimoine industriel en lieu culturel vivant.

Inaugurée en 2012 et rattachée à la direction de la Culture et du Patrimoine de la Ville de Reims, la Fileuse est un espace de travail, de production et d’échanges dédié aux artistes professionnels de toutes disciplines – arts visuels, arts de la scène ou écriture. Ce lieu accompagne les résidences d’artistes sur des périodes de quelques semaines à plusieurs mois, favorise l’expérimentation et le croisement des pratiques, et développe des partenariats avec des structures de diffusion régionales.

À la fois héritière d’une histoire industrielle et moteur de la création contemporaine, la Fileuse s’impose comme un pôle artistique incontournable du territoire rémois. 26 rue du docteur Albert Schweitzer, 51100 Reims

[Entrée par le parking, rue du Commandant Lamy]

Tram A ou B direction « Neufchatel » Descendez à l’arrêt « Jean Macé » Arrêt Zebullo : Belges

Journées européennes du patrimoine 2025

© Inventaire général, Ministère de l’économie et des finances & Axel Coeuret