Escape game à la Médiathèque Médiathèque de Mâcon Mâcon
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque de Mâcon · Mâcon
Informations pratiques
Mâcon
Escape game à la Médiathèque
Médiathèque de Mâcon 23 Rue de la République Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:00:00
fin : 2026-09-19 17:30:00
Date(s) :
2026-09-19
En 2026, prenez part à une découverte hors du commun des réserves patrimoniales de la Médiathèque. Tentez de résoudre les nombreux défis de l’escape game : Qui pourra sauver l’Encyclopédie ? Diderot et D’Alembert ont besoin de vous ! Leur encyclopédie est menacée par le roi. Vous avez 1 heure pour la préserver d’un sort fatal. Pour cela, il vous faudra être attentifs à tous les indices divulgués au cours de la visite des réserves. Ils vous seront précieux dans la résolution des énigmes qui vous permettront de sauver cet ouvrage patrimonial historique.
Escape game gratuit sur inscription (durée : 1 h 30). .
Médiathèque de Mâcon 23 Rue de la République Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
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English : Escape game à la Médiathèque
L’événement Escape game à la Médiathèque Mâcon a été mis à jour le 2026-09-09 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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