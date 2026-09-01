Escape game à la Médiathèque Médiathèque de Mâcon Mâcon

Informations pratiques

Mâcon

Escape game à la Médiathèque

Médiathèque de Mâcon 23 Rue de la République Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 16:00:00

fin : 2026-09-19 17:30:00

Date(s) :

2026-09-19

En 2026, prenez part à une découverte hors du commun des réserves patrimoniales de la Médiathèque. Tentez de résoudre les nombreux défis de l’escape game : Qui pourra sauver l’Encyclopédie ? Diderot et D’Alembert ont besoin de vous ! Leur encyclopédie est menacée par le roi. Vous avez 1 heure pour la préserver d’un sort fatal. Pour cela, il vous faudra être attentifs à tous les indices divulgués au cours de la visite des réserves. Ils vous seront précieux dans la résolution des énigmes qui vous permettront de sauver cet ouvrage patrimonial historique.

Escape game gratuit sur inscription (durée : 1 h 30). .

Médiathèque de Mâcon 23 Rue de la République Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English : Escape game à la Médiathèque

L’événement Escape game à la Médiathèque Mâcon a été mis à jour le 2026-09-09 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)