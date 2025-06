Escape game à la plage Capbreton 11 juillet 2025 16:00

Landes

Escape game à la plage Plage notre-dame Capbreton Landes

Vous vous réveillez enchaînés à une bombe d’un nouveau genre sur la plage de Capbreton. Saurez-vous désamorcer la bombe à temps ?

Dès 10 ans

Plage notre-dame

Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 72 21 61

English : Escape game à la plage

You wake up chained to a new kind of bomb on Capbreton beach. Can you defuse the bomb in time?

Ages 10 and up

German : Escape game à la plage

Sie erwachen angekettet an eine neuartige Bombe am Strand von Capbreton. Können Sie die Bombe rechtzeitig entschärfen?

Ab 10 Jahren

Italiano :

Vi svegliate incatenati a un nuovo tipo di bomba sulla spiaggia di Capbreton. Riuscirete a disinnescare la bomba in tempo?

Dai 10 anni in su

Espanol : Escape game à la plage

Te despiertas encadenado a un nuevo tipo de bomba en la playa de Capbreton. ¿Podrás desactivar la bomba a tiempo?

A partir de 10 años

