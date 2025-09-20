Escape game à la préfecture du Jura Préfecture du Jura Lons-le-Saunier

Escape game à la préfecture du Jura Préfecture du Jura Lons-le-Saunier samedi 20 septembre 2025.

Escape game à la préfecture du Jura 20 et 21 septembre Préfecture du Jura Jura

Sur inscription | 6 places par session.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la préfecture du Jura organise un escape game (durée : environ 30 minutes). Venez apprendre en vous amusant les bons réflexes à adopter en cas de survenue d’un risque naturel.

Préfecture du Jura 55 rue Saint-Désiré, 39000 Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté 03 84 86 84 00 https://www.jura.gouv.fr https://www.facebook.com/prefet39;https://x.com/Prefet39;https://www.instagram.com/prefet39;https://fr.linkedin.com/company/pr%C3%A9fet-du-jura [{« type »: « email », « value »: « pref-patrimoine@jura.gouv.fr »}]

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la préfecture du Jura organise un escape game (durée : environ 30 minutes). Venez apprendre en vous amusant les bons réflexes à adopter en cas de…

© FreeImage