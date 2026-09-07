Escape game : à la recherche de la barque de Paulilles, Atelier des Découvertes, Port-Vendres
samedi 19 septembre 2026 · Atelier des Découvertes · Port-Vendres
Informations pratiques
Escape game : à la recherche de la barque de Paulilles 19 et 20 septembre Atelier des Découvertes Pyrénées-Orientales
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
À travers une enquête immersive, les participants sont amenés à reconstituer l’histoire d’un mystérieux équipage ayant navigué sur la cote Vermeille au XVIIIe siècle.
Atelier des Découvertes Site de Paulilles, 66660 Port-Vendres Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie 04 68 95 23 40 http://www.cd66.fr Le site de Paulilles est considéré comme un des plus beau joyaux de la côte catalane. Ce lieu paisible invite à se détendre, se ressourcer, se promener entre la mer et les vignes. Transport en commun. Parking gratuit. Stationnement PMR. Sentier du littoral.
À travers une enquête immersive, les participants sont amenés à reconstituer l’histoire d’un mystérieux équipage ayant navigué sur la cote Vermeille au XVIIIe siècle.
©ABCD66
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