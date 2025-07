Escape Game A la recherche du dernier Samouraï et du masque de l’Oni Avenue des Arènes Villeneuve-de-Marsan

Escape Game A la recherche du dernier Samouraï et du masque de l’Oni Avenue des Arènes Villeneuve-de-Marsan samedi 2 août 2025.

Escape Game A la recherche du dernier Samouraï et du masque de l’Oni

Avenue des Arènes Arènes Camille Couralet Villeneuve-de-Marsan Landes

Début : 2025-08-02

fin : 2025-08-02

2025-08-02

Dans le cadre des Fêtes 2025, le Conseil Municipal des Jeunes organise un escape game dans les arènes.

Enfilez votre kimono, prenez votre katana et résolvez les énigmes pour retrouver le mystérieux masque de l’Oni.

Jeu pour les jeunes de 10 à 15 ans.

Sur réservation par SMS uniquement.

Alors, oserez-vous pousser les portes des arènes ? .

Avenue des Arènes Arènes Camille Couralet Villeneuve-de-Marsan 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 59 45 52

English : Escape Game A la recherche du dernier Samouraï et du masque de l’Oni

As part of Fêtes 2025, the Conseil Municipal des Jeunes is organizing an escape game in the arena.

Put on your kimono, pick up your katana and solve the riddles to find the mysterious Oni mask.

Game for 10-15 year-olds.

SMS reservation only.

German : Escape Game A la recherche du dernier Samouraï et du masque de l’Oni

Im Rahmen der Fêtes 2025 organisiert der Conseil Municipal des Jeunes ein Escape Game in der Arena.

Ziehen Sie Ihren Kimono an, nehmen Sie Ihr Katana und lösen Sie die Rätsel, um die geheimnisvolle Maske des Oni zu finden.

Spiel für Jugendliche von 10 bis 15 Jahren.

Nur mit Reservierung per SMS.

Italiano :

Nell’ambito delle Feste 2025, il Consiglio comunale dei giovani organizza un gioco di fuga nelle arene.

Indossate il kimono, impugnate la katana e risolvete gli enigmi per trovare la misteriosa maschera dell’Oni.

Gioco per ragazzi dai 10 ai 15 anni.

Prenotazioni solo via SMS.

Espanol : Escape Game A la recherche du dernier Samouraï et du masque de l’Oni

Como parte de las celebraciones de las Fiestas 2025, el Consejo Municipal de la Juventud organiza un juego de escape en las arenas.

Ponte el kimono, coge tu katana y resuelve los enigmas para encontrar la misteriosa máscara del Oni.

Juego para jóvenes de 10 a 15 años.

Reservas únicamente por mensaje de texto.

