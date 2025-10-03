Escape Game « À la recherche du Golfe du Lion » Médiathèque Pierre Capeille Elne

Escape Game « À la recherche du Golfe du Lion » Médiathèque Pierre Capeille Elne vendredi 3 octobre 2025.

Vendredi 3 octobre, 17h00, 18h00 Médiathèque Pierre Capeille Pyrénées-Orientales

Début : 2025-10-03T17:00:00 – 2025-10-03T18:00:00

Fin : 2025-10-03T18:00:00 – 2025-10-03T19:00:00

La professeure Lamentin a disparu ! Seule piste : son sac à dos rempli d’indices menant au légendaire trésor du Golfe du Lion. Mais attention, ce trésor est menacé de toute part et le temps est compté pour déchiffrer les énigmes et sauver la professeure. Mystères, dangers et énigmes vous attendent… Serez-vous à la hauteur de l’aventure ?

Un jeu scientifique original pour découvrir la biodiversité marine.

Durée 1 h. A partir de 8 ans.

Information et inscription obligatoire au 04 68 37 94 00.

Médiathèque Pierre Capeille 2 Rue du Docteur Charles Bolte 66200 Elne Elne 66200 Pyrénées-Orientales Occitanie 0468379400

