Nojeon-en-Vexin

Escape Game A la recherche du tableau volé

3 Route de Frileuse Nojeon-en-Vexin Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 14:00:00

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Le tableau le plus convoité de la région a disparu. Arsène Lupin a besoin de votre aide pour résoudre le mystère et le retrouver. Plongez dans un escape game géant à Nojeon-en Vexin: énigmes , découvertes et secrets vous attendent. En famille, entre amis ou solo, vivez l’aventure palpitante du maître du déguisement.

Un moment ludique, de rigolades et de réflexions… Ne manquez pas cette expérience unique.

Faites vite, le temps presse ! .

3 Route de Frileuse Nojeon-en-Vexin 27150 Eure Normandie contactdavidadn@gmail.com

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English : Escape Game A la recherche du tableau volé

L’événement Escape Game A la recherche du tableau volé Nojeon-en-Vexin a été mis à jour le 2026-04-12 par Vexin Normand Tourisme