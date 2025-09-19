Escape Game à la Tour! Tour genoise de Campomoro Campomoro

Escape Game à la Tour! Vendredi 19 septembre, 18h00 Tour genoise de Campomoro Corse-du-Sud

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T18:00:00 – 2025-09-19T19:00:00

Fin : 2025-09-19T18:00:00 – 2025-09-19T19:00:00

Venez tester vos connaissances sur l’histoire de la construction de la Tour de Campumoru autour d’un moment insolite avec un Escape Game familial!

VENDREDI 19 SEPTEMBRE RDV à 18:00 dans l’enceinte de la Tour.

Fin de la séance…. lorsque vous aurez pu sortir!

SUR INSCRIPTION UNIQUEMENT!

Tour genoise de Campomoro campomoro 20110 Campomoro 20110 Corse-du-Sud Corse +33 6 27 77 47 88 https://www.campumoru-senetosa.corsica/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100064636873980 [{« type »: « link », « value »: « https://www.campumoru-senetosa.corsica/evenement/escape-game-a-la-tour-3/ »}] Tour génoise de Campumoru Parking dans le village, puis une trentaine de minutes de marche en passant par le lotissement Cala Nova. Rejoindre les sentiers du littoral à Bassa Torra, puis suire la direction de la tour.

