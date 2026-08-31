Escape Game à La Transvap Dépôt-Gare Beillé
samedi 24 octobre 2026 · Dépôt-Gare · Beillé
Informations pratiques
Beillé
Escape Game à La Transvap
Dépôt-Gare 5 route de Montfort Beillé Sarthe
Tarif : – – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 18:30:00
fin : 2026-10-24 20:30:00
Date(s) :
2026-10-24
Prêts à mener une enquête assez surprenante et frissonnante?
Dans un environnement atypique, vous devrez faire preuve d’observation, de logique et de sang-froid… avant de poursuivre l’enquête à bord du train !
Après la fermeture d’un prestigieux hôtel il y a bien longtemps, son propriétaire disparaît mystérieusement sans laisser de traces…
Formez votre équipe et préparez-vous à vivre une aventure pleine de mystères et de frissons…
Alors… aurez-vous le courage de résoudre cette affaire jamais élucidée ?
Deux sessions 16h30 ou 18h30
Équipes de 2 à 5 personnes
25 € par personne
Réservation obligatoire sur HelloAsso ouverture billetterie le 1er septembre places limitées à 60 personnes .
Dépôt-Gare 5 route de Montfort Beillé 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 89 00 37 transvap72@wanadoo.fr
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English :
Are you ready to conduct a rather surprising and spine-tingling investigation?
L’événement Escape Game à La Transvap Beillé a été mis à jour le 2026-08-31 par Pays Perche Sarthois
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