Escape Game à La Transvap Dépôt-Gare Beillé

Informations pratiques

Beillé

Escape Game à La Transvap

Dépôt-Gare 5 route de Montfort Beillé Sarthe

Tarif : – – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 18:30:00

fin : 2026-10-24 20:30:00

Date(s) :

2026-10-24

Prêts à mener une enquête assez surprenante et frissonnante?

Dans un environnement atypique, vous devrez faire preuve d’observation, de logique et de sang-froid… avant de poursuivre l’enquête à bord du train !

Après la fermeture d’un prestigieux hôtel il y a bien longtemps, son propriétaire disparaît mystérieusement sans laisser de traces…

Formez votre équipe et préparez-vous à vivre une aventure pleine de mystères et de frissons…

Alors… aurez-vous le courage de résoudre cette affaire jamais élucidée ?

Deux sessions 16h30 ou 18h30

Équipes de 2 à 5 personnes

25 € par personne

Réservation obligatoire sur HelloAsso ouverture billetterie le 1er septembre places limitées à 60 personnes .

Dépôt-Gare 5 route de Montfort Beillé 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 89 00 37 transvap72@wanadoo.fr

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English :

Are you ready to conduct a rather surprising and spine-tingling investigation?

L’événement Escape Game à La Transvap Beillé a été mis à jour le 2026-08-31 par Pays Perche Sarthois