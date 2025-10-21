Escape game à Laon « Résistance 1944 l’infiltré de l’ombre » Laon

Escape game à Laon « Résistance 1944 l’infiltré de l’ombre » Laon mardi 21 octobre 2025.

Escape game à Laon « Résistance 1944 l’infiltré de l’ombre »

Rue William-Henry Waddington Laon Aisne

Un escape game à faire en famille durant les vacances de la Toussaint à Laon !

Cet été, plongez au cœur de l’Histoire avec notre nouvel escape game imaginé par le Service du Chemin des Dames et de la Mémoire du Département de l’Aisne. Un jeu palpitant, chargé d’histoire, vous attend au cœur des Collections départementales de l’Aisne !

1944, l’Europe est plongée dans le chaos de la Seconde Guerre mondiale, et les forces alliées travaillent sans relâche pour repousser l’occupation nazie. Au cœur de la France occupée, un réseau de résistance lutte pour affaiblir l’ennemi et préparer le terrain pour la libération. Cependant, l’organisation est en danger. Un agent double a réussi à infiltrer le réseau, mettant en péril ses opérations secrètes. Intégrez le quartier général de la résistance et démasquez le traître.

Enigmes, tension, stratégie… Saurez-vous sauver la mission ?

Rassemblez votre meilleure équipe dans la limite de 6 personnes maximum et lancez-vous !

RV dans les réserves départementales du CABA à 15h et à 17h ! (durée 1h / jauge de 6 pers. maxi par groupe / à partir de 8 ans / merci de vous présenter 10 min avant le début du jeu) 0 .

Rue William-Henry Waddington Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 24 61 47

English :

An escape game for the whole family during the All Saints’ Day vacations in Laon!

German :

Ein Escape Game für die ganze Familie während der Allerheiligenferien in Laon!

Italiano :

Un gioco di fuga per tutta la famiglia durante le vacanze di Ognissanti a Laon!

Espanol :

¡Un juego de escape para toda la familia durante las vacaciones de Todos los Santos en Laon!

